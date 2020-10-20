Рекомендуется делиться только официальной информацией - Минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана обратилось к населению.

Как передает во вторник Trend, пресс-секретарь минобороны, полковник-лейтенант Анар Эйвазов сообщил, что распространение некоторыми гражданами в социальных сетях информации военного содержания нарушает военную тайну и может представлять угрозу для жизни азербайджанских военнослужащих.

"Поэтому рекомендуется делиться только официальной информацией. Призываем граждан быть предельно внимательными в этом вопросе, не распространять неуточненную информацию.

Азербайджанская армия в скором времени освободит от оккупации наши земли. Победа за нами", - сказал Анар Эйвазов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)