Уничтожен очередной БПЛА Армении - Минобороны Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Сегодня около 12:00 подразделения ПВО Азербайджана уничтожили на Горадизском направлении очередной БПЛА, принадлежащий ВС Армении, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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