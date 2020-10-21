Террористическая власть Армении должна быть наказана - Севиль Микаилова (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова дала интервью турецкому телеканалу "TRT World" в связи с террористическими действиями Армении против гражданского населения Гянджи, сообщает в среду Trend.

Микаилова отметила, что армянские вооруженные силы подвергают ракетным обстрелам мирных граждан городов, находящихся вдали от зоны конфликта.

Она подчеркнула, что совершение Арменией теракта против жителей Гянджи в ночное время было нацелено на убийство как можно большего количества людей.

Депутат добавила, что международные организации должны осудить этот террористический акт властей Армении и виновные в совершении данного преступления должны быть наказаны.

(Текст: Кямаля Сеидова)