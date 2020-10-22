Добровольцы в армянской армии оставили огневые позиции и бежали

БАКУ /Trend/ - Имеется много раненых среди личного состава батареи Д-20 155-го артиллерийского полка армянских вооруженных сил, занимающей позиции на Ходжавендском направлении фронта. Стало известно о недостатке автомобильной техники для эвакуации раненых и о закрытии дорог, сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Добровольцы, недавно доставленные в артиллерийские части противника, расположенные севернее поселка Гадрут, оставили огневые позиции и бежали.

В результате артиллерийского обстрела 5-го горнострелкового полка на Агдеринском направлении противник понес многочисленные потери убитыми и ранеными. Командир 3-го батальона полка Роберт Амбарцумян пропал без вести, а начальник штаба батальона убит. В результате выведения из строя подземного укрытия произошла значительная потеря личного состава противника.