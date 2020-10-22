Правление ООН по Стране готово оказать гуманитарную помощь пострадавшим людям в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В целях обсуждения инициативы Правления Организации Объединенных Наций (ООН) по Стране по оказанию Азербайджану гуманитарной помощи в ряде сфер с участием Аппарата Кабинета Министров Азербайджана и представителей правительства, а также руководителей агентств ООН в нашей стране, состоялась встреча в формате видеоконференции.

Как сообщили в четверг Trend в Кабмине, в ходе встречи Аппарат Кабинета Министров предоставил информацию о продолжающейся военной провокации Армении против Азербайджана. Было отмечено, что, начиная с 27 сентября, в результате обстрела ВС Армении наших населенных пунктов из тяжелых артиллерийских установок и ракетных систем погибло и было ранено большое число гражданских лиц, разрушены жилые здания, гражданские и другие объекты. Было сообщено, что на протяжении 30 лет Армения игнорирует призывы к миру, четыре резолюции Совета Безопасности ООН.

До внимания было доведено, что для пресечения агрессии, защиты гражданского населения и восстановления территориальной целостности страны азербайджанская армия была вынуждена начать контрнаступательные мероприятия. Было особо подчеркнуто, что операции проводятся в рамках признанных на международном уровне границ Азербайджана, наша страна защищает себя на своей территории.

Кроме того, была отмечена важность обсуждения инициативы Правления ООН по Стране по оказанию Азербайджану гуманитарной помощи в ряде сфер. В Правлении ООН по Стране сообщили, что в целях оценки нужд пострадавших людей в Азербайджане, поддержки усилия Правительства в направлении оказания им поддержки в связи с известными событиями Правление готово оказать соответствующую гуманитарную помощь.

Было подчеркнуто, что эта помощь может охватить сферы продовольственной безопасности, здравоохранения, образования, безопасности, разминирования, а также психосоциальной помощи.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)