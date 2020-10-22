Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации 3 села Физулинского района, 4 села Джебраильского района

БАКУ/Trend/ - Доблестная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Моллавели, Юхары Рефединли, Ашагы Рефединли Физулинского района, села Сирик, Шихлар, Масталыбейли, Дерзили Джебраильского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан!

Как передает Trend, об этом сообщил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на своей странице в Twitter.