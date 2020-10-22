Генеральный прокурор Кямран Алиев встретился c послом Таджикистана

БАКУ/Trend/ - 22 октября Генеральный прокурор Камран Алиев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Азербайджане Рустамом Соли.

Как передает Trend со ссылкой на официальный сайт генпрокуратуры, после приветствия Генеральный прокурор отметил традиционные узы дружбы и партнерства между Азербайджаном и Таджикистаном, наличие деловых отношений во всех сферах, а также важность взаимных визитов и встреч глав государств для успешного развития отношений между двумя странами.

Генеральный прокурор сообщил, что, начиная с 27 сентября, вооруженные силы Армении подвергают тяжелому артиллерийскому и ракетному обстрелу азербайджанские населенные пункты и тем самым совершают преступления против мира и человечности. Особо подчеркнув осуществленные 4, 11 и 17 октября ракетные удары по второму по величине городу Азербайджана, Гяндже, он отметил, что в общей сложности 63 мирных жителя, в том числе 18 женщин и восемь детей, были убиты, 293, в том числе 69 женщин и 32 ребенка, получили ранения, был нанесен значительный ущерб 2072 жилым домам, 90 многоэтажным зданиям и 388 объектам гражданской инфраструктуры.

Выразив благодарность за теплый прием, посол затронул двусторонние связи, отметив, что Таджикистан придает большое значение отношениям с Азербайджаном и что эти отношения развиваются успешно и на высоком уровне.

В рамках обмена мнениями о нынешнем обострении ситуации в Нагорном Карабахе Послом Таджикистана была отмечена необходимость её скорейшего урегулирования в соответствии с общепризнанными нормами международного права, а также положениями резолюций Совета Безопасности ООН и решений ОБСЕ, при соблюдении суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики.

С учетом обязательств в рамках международного гуманитарного права, Посол Таджикистана отметил недопустимость обстрелов мирных городов, их жителей и гражданских объектов. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Затем стороны обменялись мнениями касательно сотрудничества между органами прокуратуры двух стран, правовой помощи по уголовным делам, экстрадиции и другим вопросам.