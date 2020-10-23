Посол Израиля посетил ТЭС "Азербайджан" в Мингячевире (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня посол Израиля Джордж Дик в рамках гуманитарной поездки посетил ТЭС "Азербайджан" в Мингячевире, являющейся самой большой ТЭС Южного Кавказа, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ОАО "Азерэнержи".

Было отмечено, что в течение октября армянские вооруженные формирования неоднократно выпускали баллистические ракеты по Мингячевиру, в частности, по энергетическим объектам. Большинство этих ракет были обезврежены ВС Азербайджана, два осколка ракет упали на территорию ТЭС «Азербайджан» 4 и 11 октября.

Посол Джордж Дик возложил цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и памятнику шехидов. Затем посол осмотрел территорию станции и ознакомился с местами падения ракет.

Специалисты ОАО «Азерэнержи» и станций проинформировали посла о работе станций, проводимой реконструкции и деталях произошедших терактов.

Затем посол побывал на Мингячевирской ГЭС и ознакомился с ситуацией на месте.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)