Израиль отправил гуманитарную помощь Азербайджану (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Израиль отправил гуманитарную помощь Азербайджану.

Информация об этом размещена на странице посольства Израиля в "Twitter", сообщает в пятницу Trend

В информации говорится, что медицинские принадлежности, отправленные из Израиля в Азербайджан, переданы клиникам страны. Гуманитарная помощь продолжается.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)