Кадры из освобожденного от оккупации села Минбашылы Джабраильского района
БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного от оккупации села Минбашылы Джабраильского района.
Trend представляет вашему вниманию эти кадры:
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