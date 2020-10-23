Письмо Путину лидера преступной хунты, созданной Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, выходит за рамки этических норм

БАКУ /Trend/ - Письмо А.Арутюняна Президенту России, представившемуся «лидером» преступной хунты, созданной Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, выходит за рамки этических норм.

Как сообщает Trend, об этом заявил глава Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламент) Турал Гянджалиев.

«В письме Арутюняна искажены исторические, политические и правовые факты. Заявления Арутюняна о карабахских царствах безосновательны и ложны. Напомню, что в 1805 году Кюрекчайский договор с Россией был подписан карабахским ханом, азербайджанцем Ибрагим-Халил-ханом.

Как вынужденный переселенец из Шуши, я и более 1 миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев возмущены этой явной ложью Армении и так называемого режима.

Армения и преступная хунта совершили погромы против азербайджанцев в Ханкенди в конце 1980-х годов. В 1992 году, за одну ночь, в Ходжалы, были зверски убиты 613 мирных жителей, включая женщин и детей. Был совершён геноцид против азербайджанского народа. В Нагорно-Карабахском регионе и прилегающих к нему оккупированных регионах Азербайджана, а также в городе Шуша, культурной и духовной жемчужине азербайджанского народа, против нас были совершены этнические чистки и преступления против человечности.

Богатое материальное и культурное наследие азербайджанского народа в Карабахе было уничтожено и разграблено. Даже историческая Русская православная церковь в Шуше не избежала армянского вандализма и грабежей и позже была преобразована в армянскую церковь.

Москва слезам не верит! Как волк в овечьей шкуре - первыми жертвами террора, устроенного А. Арутюняном и другими бандитами в конце 1980-х годов, были советско-российские солдаты и полиция. Яркий тому пример - российские офицеры и солдаты, погибшие в 1991 году вместе с азербайджанской журналисткой Салатын Аскеровой. Может быть, нам стоит напомнить вам Виктора Поляничко, ветерана войны в Афганистане, которого неоднократно пытались убить и убили в Северной Осетии в 1993 году?! Высокопоставленные офицеры из России и Казахстана, такие как Игорь Плавинский, Сайлау Сериков, Сергей Иванов, Николай Джинкин, Михаил Лукашов, Олег Кочерев и Владимир Ковалев, также погибли в вертолете, сбитом армянами в Караканде в 1991 году. Или нам стоить вспомнить про офицеров и солдат многочисленных внутренних войск СССР, большинство из которых вы убили, и которые были этническими русскими?!

Сегодня в Карабахе не осталось не только ни одного азербайджанца, но и ни одного человека русского или славянского происхождения. Они подверглись этнической чистке. Сегодня проживающее в Карабахе армянское население живет под гнетом Армении и преступных группировок, подобных А. Арутюняну. Это видно из болезненных обращений ко мне карабахских армян, как к депутату парламента, который представляет Ханкенди.

Этим обращением А. Арутюнян, также как и ярый СОРОСист Никол Пашинян, хочет втянуть Россию в конфликт. Этой цели служит и обстрел баллистическими ракетами городов Гянджа, Хызы, Сиязан и Мингячевир, расположенных далеко от зоны боевых действий ВС Азербайджана с ВС Армении. Однако Россия не пошла на поводу у Пашиняна, марионетки Сороса.

У нас нет проблем с армянским населением, проживающим в Нагорном Карабахе. До 27 сентября мы неоднократно предлагали армянской общине Нагорного Карабаха диалог во имя мира и сосуществования. Однако Армения и преступная хунта этого не приняли и даже отрицали существование азербайджанской общины Нагорного Карабаха. Наше предложение о диалоге актуально и сегодня, когда Азербайджан освободил свои территории от оккупации.

Как неоднократно подчеркивал Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев, армянская община Нагорного Карабаха будет жить вместе с азербайджанской общиной в пределах Азербайджана и будет пользоваться экономическими возможностями страны.

Если бандиты в Армении вроде А. Арутюняна хотят мира, то оккупационные силы должны быть выведены с оккупированных территорий Азербайджана в соответствии с резолюциями 822, 854, 874, 884 Совета Безопасности ООН.

Еще раз, как азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики, я заявляю о нашей готовности жить в мире и сосуществовать с армянской общиной в рамках территориальной целостности нашей страны»,- сказал он.