Азербайджанская армия уничтожила еще один армянский БПЛА

БАКУ /Trend/ - Сегодня около 15:25 часов подразделения ПВО Азербайджана уничтожили еще один БПЛА армянских вооруженных сил, пытавшийся осуществить полет в направлении Агдеринского района, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова.)