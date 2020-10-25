Евгений Михайлов обратился к армянам – Для Азербайджана это отечественная война (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Известный российский эксперт по международным конфликтам, журналист-расследователь Евгений Михайлов обратился к армянскому народу, сообщает Trend.

Как говорит сам Михайлов, обращается он к тем его (армянского народа) представителям, которые достаточно образованы и могут без националистической истерии воспринять его слова. А не к тем "диванным бойцам", которые регулярно угрожают ему в комментариях к его выступлениям.