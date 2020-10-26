У руководства Армении и режима криминальной хунты нет никаких морально-этических рамок - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - У руководства Армении и режима криминальной хунты нет никаких морально-этических рамок. Армянская сторона, одевая террористов PПК и армянских солдат в военную форму азербайджанских вооруженных сил, может организовать совершение ими военных преступлений против гражданского армянского населения, а затем, используя все пропагандистские ресурсы, возложит ответственность за эти действия на Азербайджан. А террористов РПК, уничтоженных в боевых условиях и одетых в военную форму ВС Азербайджана, может выдать за наемников, сражающихся якобы на стороне Азербайджана.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в понедельник Trend.

"Мы хорошо помним, как в 1988 году, при поддержке КГБ СССР, спецслужбы Армении организовали в Сумгайыте погромы против гражданского населения армянской национальности, под руководством армянского преступника Эдуарда Григоряна, а затем обвинили в этом Азербайджан. Мы стараемся, чтобы гражданское армянское население, проживающее на оккупированных территориях Азербайджана, сохраняло бдительность в условиях, когда имеют место такие потенциальные провокации армянских вооруженных сил и режима криминальной хунты, находилось за пределами военных объектов. Как отметил Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев, мы не имеет дела с гражданским армянским населением Азербайджана. Мы готовы оказать всю необходимую гуманитарную поддержку гражданскому населению и армянским военнослужащим, желающим перейти под контроль Вооруженных сил Азербайджана, на основе принципов гуманизма и Женевских конвенций», - подчеркнул помощник Президента Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова.)