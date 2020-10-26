В Баку прощаются с азербайджанским военнослужащим Дмитрием Солнцевым (ФОТО) (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - В Баку проходит церемония прощания с азербайджанским военнослужащим Дмитрием Солнцевым, сообщает в понедельник Trend
Церемония проходит перед домом Дмитрия Солнцева, погибшего в боях за освобождение земель Азербайджана от армянской оккупации.
В церемонии участвуют официальные представители государственных структур, депутаты Милли Меджлиса (парламент), представители общественности и др.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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