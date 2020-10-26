Армянские военнослужащие и есть те самые наемники, о которых говорят, что они воюют на азербайджанской стороне - фейковая война Армении

Политика 26 октября 2020 16:26 (UTC+04:00)
Армянские военнослужащие и есть те самые наемники, о которых говорят, что они воюют на азербайджанской стороне - фейковая война Армении

БАКУ /Trend/ - Прибегая к новой провокации, Армения сама себя опровергает, сказал в понедельник Trend полковник запаса, военный эксперт Руслан Имамгулиев.

По его словам, причина в распространившейся на днях фотографии: «С начала военных действий армянская армия объявила фейковую войну Азербайджану, утверждая, что якобы в боях с азербайджанской стороны участвуют сирийские наемники, и что якобы они воюют в военной форме азербайджанских пограничников. Но вчера, распространенной ими же фотографией они опровергли эту фейковую новость. На днях министр обороны Армении Давид Тоноян встретился с военнослужащими, участвующими в боях в Нагорном Карабахе, на этих встречах был снят ряд фото: «Они были размещены на странице в профиле Шушан Степанян, но впоследствии удалены, потому двое их них были одеты в военную форму Государственной пограничной службы Азербайджана. Из фотографий ясно, что наемники, которые якобы воюют на азербайджанской стороне, являются армянскими военнослужащими Армении».

Имамгулиев отметил, что это не первый такой шаг, который предпринимают ВС Армении: «Именно с их стороны группы диверсантов и террористов в большинстве случаев использовали униформу, принадлежащую вооруженным силам Азербайджана. В отличие от армянской армии ВС Азербайджана не привлекает бойцов со стороны и не использует обмундирование другой страны. Армения же использовала подобную ложь и в первой Карабахской войне. Если армяне привлекают к боям террористические группировки, то это говорит об их слабости».

Эксперт добавил, что на фотографии с Давидом Тонояном внимание привлекают и другие моменты: «Один из военнослужащих босой. Зато министр одет как надо, и даже в защитной маске. Внешность других тоже особо не радует, грязные ноги на фотографии выглядят неприглядно. Картина конечно удручающая, она свидетельствует о том, что в каком плачевном состоянии армянская армия».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова.)

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