За последние 300 лет азербайджанские земли впервые освобождены от оккупации – ученый

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев единственный глава государства, за последние почти 300 лет освободивший оккупированные территории нашей страны, сказал во вторник Trend заведующий отделом «Армяноведение» Института кавказоведения НАНА, доктор исторических наук Гасым Гаджиев.

Опираясь на исторические факты, ученый отметил, что после правителя государства Афшаров - Надир шаха, Президент Ильхам Алиев единственный глава государства, освободивший оккупированные территории Азербайджана: «Мы убеждены, что Президент Ильхам Алиев, освобождающий азербайджанские земли от оккупации, поднимет флаг победы в Шуше, вписав свое имя золотыми буквами в историю Азербайджана. Сегодня под руководством Президента Азербайджана пишется новая история».

Гаджиев добавил, что согласно исследованиям, в средние века территория Азербайджанского государства составляла 410 тысяч квадратных километров: «Очень жаль, что в разные периоды истории территории Азербайджанского государства частично были оккупированы и раздроблены. Наконец, территория Азербайджанской Демократической республики, созданной в начале XX века, составляла 114 тысяч квадратных километров».

Историк добавил, что в результате оккупации азербайджанских территорий чужестранцами в советское время территория страны уменьшилась до 84,6 тысячи квадратных километров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)