Президент Ильхам Алиев: Армянскому руководству надо серьезно задуматься и сделать правильный шаг

БАКУ /Trend/ - Армянскому руководству надо серьезно задуматься и сделать правильный шаг.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью итальянскому телеканалу Rai-1.

«Должна быть устранена оккупация, азербайджанцы должны вернуться на те земли, где они жили веками, и по соседству жить с армянским населением в согласии. Это будет непросто, это займет время. Но мы знаем как примирялись страны после Второй мировой войны, когда воевали европейские страны – сегодня соседи между собой, и убивали много людей. Но это же не должно сидеть в памяти постоянно и продуцировать ненависть, чем занимаются сегодня армянские идеологи. Добрая воля должна быть проявлена. Если это произойдет, вот будет то, как я говорю. Если нет, мы в любом случае вернем эти земли. И сегодняшнее состояние на поле битвы это показало. Мы вернем их любой ценой. Либо мирно, либо войной, но вернем. Поэтому думаю, армянскому руководству надо серьезно задуматься об этом и сделать правильный шаг», - сказал глава государства.