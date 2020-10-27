Замглавы МИД Ирана посетит Азербайджан
БАКУ /Trend/ - Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Ирагчы совершит визит в Азербайджан.
Как передает во вторник Trend, об этом во время поездки в северо-западную иранскую провинцию Ардебиль сказал журналистам сам Ирагчы.
По словам Ирагчы, он, в частности, посетит территорию, на которой находятся Худаферинский мост и Миль-Муганская плотина.
Замминистра иностранных дел Ирана добавил, что обеспечение безопасности на границе двух стран, а также безопасности водных плотин входит в число главных задач.
(Автор: Эльнур Багышев. Текст: Турал Гараджаев)
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