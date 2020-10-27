Мы крайне рады слышать об освобождении азербайджанских земель - правящая партия Турции

БАКУ /Trend/ - Мы крайне рады слышать об освобождении азербайджанских земель, после 27-летней оккупации.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Омер Челик.

Он с сожалением отметил, что мир отказывается видеть агрессию Армении против Азербайджана, и отрицает поставку оружия в эту страну

"Мировому сообществу хорошо известно, кто хочет мира, а кто нет. Армения становится более агрессивной, чтобы укрепиться на оккупированных территориях", - сказал Челик.

Он добавил, что Турция всегда была и в дальнейшем будет рядом с Азербайджаном.

"Мы до конца рядом с Азербайджаном. Желающие урегулирования нагорно-карабахского конфликта в первую очередь должны обеспечить вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. Наши азербайджанские братья защищают свою Родину. А Армения - оккупант, и немедленно должна покинуть азербайджанские земли", - подытожил Омер Челик.

(Текст: Турал Гараджаев)