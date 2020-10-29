ВС Азербайджана гонят армянские войска, как псов – помощник Президента

БАКУ /Trend/ - Азербайджан оставляет за собой право принимать ответные меры против армянских провокаций.

Об этом сказал находящийся в пострадавшей от ракетного удара армянских ВС Барде помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в четверг Trend.

Он добавил, что боевые действия ведутся Азербайджаном исключительно в отношении военных целей.

«Это и есть разница между Азербайджаном и Арменией. Азербайджанские земли будут освобождены от оккупации. Армянская армия трусливо бежит с поля боя. Азербайджанская армия дает достойный ответ армянским войскам, и гонит их, как псов. На поле боя ответ получили и многие из тех, кто совершил Ходжалинский геноцид».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)