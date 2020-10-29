Обстреляна территория Тертерского района, где находились представители дипкорпуса

БАКУ /Trend/ - Грубо нарушая гуманитарный режим прекращения огня во время поездки в Тертер глав дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане, послов, военных атташе и представителей международных медиа, ВС Армении умышленно подвергли обстрелу это направление, сообщает в четверг Trend с ссылкой на Минобороны Азербайджана.

"Азербайджан решительно осуждает этот шаг Армении и расценивает это как акт агрессии против международной общественности", - говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова.)