Армянское общество не хочет быть заложником правительства Пашиняна - эксперт

БАКУ /Trend/ - В Армении серьезно недовольны не только горьким поражением армии, хаосом и произволом в стране, но и ухудшающейся социально-экономической ситуацией. В настоящее время в Армении наблюдается рост цен на большинство продуктов, в том числе и на продукты питания, что усугубляет положение простых людей, которые и без того находятся в тяжелом положении.

Об этом в четверг сказал Trend глава медиа-группы SƏS, политический эксперт Бахруз Гулиев. По его словам, противостояние и противоречия между силами, кланами, находящимися у власти в Армении, обострились настолько, что в стране царит полный хаос.

"Вообще, обострение ситуации в Армении, где социально-экономическая ситуация тяжела, заключается не только в вышеперечисленных факторах. Серьезное недовольство наблюдается и среди матерей солдат. Постоянно проходят акции протеста родителей солдат, погибших в Нагорном Карабахе. Во время митингов в адрес руководства Армении скандируются такие лозунги, как "Не губите наших детей зря", "Отдайте нам трупы наших детей". Армянские семьи уже несколько дней выкладывают в социальных сетях фотографии своих сыновей, требуя найти пропавших без вести солдат. Хотя Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно выступал с инициативой в одностороннем порядке вернуть армянской стороне тела погибших военнослужащих, руководство Армении до сих пор отказывается от этого. Эти факты уже говорят о серьезных проблемах внутри Армении", - сказал Бахруз Гулиев.

Эксперт сообщил, что и предыдущая власть, и сегодняшняя "банда" Пашиняна не хотят справедливого урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Вот уже почти 27 лет Армения держит под оккупацией 20 процентов территории Азербайджана .

"Сегодня армяне понимают, что прекращение оккупации и вывод армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий - единственная гарантия мира и безопасности. Азербайджан намного сильнее в экономическом и военном отношении, чем Армения. Последние события показали, что даже российские военные базы в Армении не гарантируют безопасность армян. Несмотря на вербовку иностранных наемников и террористов, Армения была разгромлена Азербайджаном всего за 30 дней. На сегодня лучший и единственный выход для армянских вооруженных сил - покинуть оккупированные территории Азербайджана. Армянское общество не хочет оставаться заложником правительства Никола Пашиняна, а самое интересное то, что их дальнейшее развитие зависит от соблюдения Конституции Азербайджана", - добавил Бахруз Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)