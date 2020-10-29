543-й армянский полк отказывается идти воевать в Нагорный Карабах - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Военнослужащие 543-го полка вооруженных сил Армении массово отказались ехать в Нагорный Карабах. Прибывшие в срочном порядке в воинскую часть сотрудники военной прокуратуры, угрожая арестом военнослужащим, отказавшимся идти на войну, вынудили их подписать прошение о выполнении любого боевого задания, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны.

Аналогичный инцидент произошел и в воинской части, дислоцированной в армянском населенном пункте Коти. Военнослужащие, служившие здесь, были арестованы военной полицией за отказ идти на войну», - говорится в информации.

Несмотря на все меры наказания, руководство министерства обороны Армении бессильно противостоять перед теми, кто отказывается идти воевать в Нагорный Карабах.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)