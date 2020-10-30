Несколько иностранцев, завербованных Арменией для участия в боях, объявлены в международный розыск

БАКУ /Trend/ - Несколько иностранцев, завербованных Арменией для участия в боевых действиях, объявлены в международный розыск.

Об этом в пятницу сообщили Trend в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

В ведомстве добавили, что в Азербайджане также возбуждены уголовные дела в отношении Араика Арутюняна, Давида Бабаяна, Джалала Арутюняна и Армена Бабаджаняна.