Меня насильно заставили воевать - религиозный деятель Армении (ВИДЕО)

БАКУ / Trend/ - Стало известно, что один из армянских военнослужащих, попавших в плен в ходе боевых действий, является религиозным деятелем.

Об этом сказал сам попавший в плен религиозный деятель, пастор церкви адвентистов седьмого дня армянского города Гюмри Ховсеп Араратович Саакян, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, его насильно привлекли к боевым действиям.

"В октябре мне пришла повестка из военного комиссариата для участия в боях. Я как религиозный служитель отказался воевать на азербайджанских землях в Нагорном Карабахе. Но мне было сказано, что каждый служитель церкви должен участвовать в боях".

Ховсеп Саакян отметил, что он был привлечен к укрепительным работам на азербайджано-армянской границе на территории Губадлы.

Отметим, что Ховсеп Саакян известен своими религиозными проповедями, видеоматериалами о религиозных обрядах, распространяемыми на Youtube и в других социальных сетях.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова.)