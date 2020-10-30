Над освобожденными от оккупации пограничными заставами развевается государственный флаг Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На пограничных заставах "Солтанлы", "Халафли", "Худаферин" и "Гумлаг" в освобожденных Джабраильском и Зангиланском районах 30 октября был поднят Государственный флаг Азербайджана. Пограничные заставы начали свою служебно-боевую деятельность.

Как передает в пятницу Trend, на мероприятии, организованном по этому случаю, было отмечено, что успешные боевые операции по изгнанию вооруженных сил Армении с древних азербайджанских земель под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева приблизили День Великой Победы.

Было особо отмечено, что взятие под полный контроль азербайджанскими пограничниками азербайджано-иранской государственной границы имеет большую военно-политическую и экономическую значимость, играет ключевую роль в развитии сотрудничества на высоком уровне с органами пограничной охраны Ирана, а также взаимодействие азербайджанских и иранских пограничников непосредственно на государственной границе имеет большое значение в обеспечении пограничной безопасности.

Для повышения боевого и военно-патриотического духа каждого пограничника, офицера, прапорщика, сержанта и солдата, создания условий для их службы по охране государственной границе на пограничных заставах в освобожденных от оккупации районах в короткие сроки будет сформирована современная инфраструктура пограничной охраны, для военнослужащих и их семей будут созданы необходимые служебные и жилищные условия.

Следует отметить, что освобождение 132 километров азербайджано-иранской государственной границы является очень важным событием для полного восстановления государственных границ Азербайджана.

Тот факт, что Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий вооруженными силами Ильхам Алиев 19 октября поздравил личный состав Государственной пограничной службы по случаю поднятия государственного флага Азербайджана на Худаферинском мосту и освобождения нескольких населенных пунктов с участием ГПС, а также 22 октября поздравил весь азербайджанский народ по случаю взятия под полный контроль азербайджано-иранской границы, был встречен каждым азербайджанским пограничником с воодушевлением.

Согласно поручениям Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева на этих территориях принимаются срочные меры по организации служебно-боевых действий и восстановлению необходимой системы охраны границ.

Охрана государственной границы на этих территориях, оккупированных ВС Армении в 1993 году и освобожденных через 27 лет, организовывается личным составом погранотряда "Горадиз" пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)