Уничтожен ЗРК «КУБ» ВС Армении (ВИДЕО)

Политика 2 ноября 2020 22:29 (UTC+04:00)
Уничтожен ЗРК «КУБ» ВС Армении (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 2 ноября около 18.00 точным огнем уничтожен вражеский зенитно-ракетный комплекс «КУБ», расположенный в селе Чардаглы Тертерского района (бывшее село Магавуз Агдеринского района).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

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