Армения должна вернуть Азербайджану оккупированные территории – Хаменеи
БАКУ /Trend/ - Армения должна вернуть Азербайджану все оккупированные территории.
Об этом в сегодняшнем обращении сказал религиозный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи, сообщает во вторник Trend.
По словам Хаменеи, таким образом захваченные азербайджанские земли будут освобождены от оккупации.
Религиозный лидер Ирана добавил, что также необходимо соблюдать международно признанные границы стран.
(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)
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