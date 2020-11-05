Армения должна быть наказана за привлечение к боевым действиям детей и женщин - правозащитник

БАКУ /Trend/ - Привлекая к боевым действиям детей 10-11-летнего возраста, Армения грубейшим образом нарушает нормы и принципы международного гуманитарного права.

Об этом в четверг сказал Trend председатель Общественного объединения гуманитарных исследований, правозащитник Аваз Гасанов.

Он сообщил, что согласно международным конвенциям, эксплуатация труда детей и женщин в боевых действиях запрещена, это является военным преступлением.

"В видеозаписях, распространенных самими армянами, видно, что к боевым действиям привлекаются дети в возрасте 10-11 или 13-14 лет, они переносят снаряды и провизию для военнослужащих. Международными конвенциями запрещается эксплуатация детского труда в ходе боевых действий, в том числе это противоречит Женевским конвенциям от 1949 года", - сказал Гасанов.

Относительно привлечения женщин к боевым действиям, правозащитник подчеркнул, что это также является военным преступлением.

"В военном деле допускается участие женщин. Однако, только в том случае, если это закреплено в законодательстве. Отправка женщин в зону боевых действий и использование их в качестве живого щита запрещено. Женщина, проходящая действительную воинскую службу, должна делать это вне зон конфликтов. Но армяне используют женщин в зоне боевых действий. Тот факт, что армянские вооруженные формирования, отступая оставляют пожилых и больных лиц в беспомощном положении, также во многом противоречит третьему пункту Женевской конвенции. Правительство Армении должно быть наказано за это", - добавил Аваз Гасанов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)