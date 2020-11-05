Президент Ильхам Алиев: Азербайджан освободил значительную часть своей территории, можно сказать, 30 лет находящуюся под оккупацией

БАКУ/Trend/ - За это время на поле боя Азербайджан освободил значительную часть своей территории, можно сказать, 30 лет находящуюся под оккупацией.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанскому агентству EFE 4 ноября.

«Положение на фронте свидетельствует о превосходстве Азербайджанской армии. Мы освобождаем города и села одно за другим. За это время на поле боя Азербайджан освободил значительную часть своей территории, можно сказать, 30 лет находящуюся под оккупацией. Успешная наступательная операция Азербайджанской армии продолжается. Это еще раз показывает, что мы сильная страна и воюем на своей земле. Мы восстанавливаем признанную на международном уровне территорию Азербайджана, его территориальную целостность. Кстати, мы выполняем резолюции Совета Безопасности ООН, требующие вывода армянских войск с нашей территории, однако игнорируемые Арменией на протяжении, можно сказать, 30 лет», - сказал глава государства.