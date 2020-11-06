Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе и азербайджанская община осудили нападение армян на турецкий ресторан (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Вечером 4 ноября радикальные члены армянской общины напали на турецкий ресторан "Cafe Istanbul" в г. Беверли-Хиллз в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе.

По информации управления полиции Беверли-Хиллз, группа из 6-8 человек нанесла увечья владельцам ресторана, а также крупный ущерб имуществу заведения. Все это сопровождалось оскорблениями в адрес Азербайджана и Турции. Владельцам ресторана удалось спастись через запасной выход заведения. Полиция расследует этот факт как преступление, совершенное на почве этнической неприязни.

В знак солидарности с Генеральным консулом Турции Джаном Огузом и всей турецкой общиной 5 ноября Генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев и члены азербайджанской общины побывали на месте инцидента.

Насими Агаев отметил в ходе посещения места инцидента, что владельцы ресторана подверглись этому нападению только потому, что являются турками. Он напомнил, что на почве этнической неприязни армянские радикалы в июле этого года совершили преступные действия против членов азербайджанской общины, и в последнее время число подобных преступлений и агрессия армянских радикалов в отношении обеих общин возросли. Агаев подчеркнул важность резкого осуждения местными политическими деятелями и правоохранительными органами этих преступлений против азербайджанцев и турок, принятия необходимых мер для обеспечения безопасности обеих общин, а также важность того, чтобы за короткое время преступники были найдены и привлечены к ответственности для предотвращения в будущем подобных инцидентов. Солидарность в этом вопросе выразили и руководители местной пакистанской общины. На месте события находились также корреспонденты местных СМИ, в частности телеканалов FOX, ABC, а также печатных органов.

Пройдя по нижеприведенной ссылке, можно ознакомиться с видеокадрами нападения армянских радикалов на турецкий ресторан: https://youtu.be/oCYL0EwT46k

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)