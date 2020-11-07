Армянская сторона продолжает провокации в киберпространстве - предупреждение минсвязи Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армянская сторона, терпящая поражение на фронте, продолжает неудачные провокационные действия в киберпространстве.

Как сообщили Trend в субботу в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, армянская сторона готовит поддельные списки шехидов с использованием списков азербайджанских избирателей, размещенных в разные годы в открытом доступе в электронной форме. Так, лица из открытых списков избирателей на подготавливаемом поддельном сайте представлены как сражающиеся на фронте азербайджанские военнослужащие, и с поддельных номеров азербайджанским гражданам рассылаются SMS-сообщения с просьбой пройти по ссылке на указанный сайт для получения информации о шехидах.

Служба электронной безопасности при министерстве сообщает, что эти данные не отражают действительность. Цель подобных действий армянской стороны состоит в том, чтобы вызвать панику и страх среди населения Азербайджана.

Министерство просит граждан доверять только информации из официальных источников, не отвечать на звонки и сообщения с неизвестных иностранных номеров, не переходить по ссылкам, указанным в этих сообщениях, блокировать эти номера и жаловаться на данные сообщения как на спам. Также минсвязи просит граждан в этих случаях обращаться в Службу электронной безопасности через сайт www.cert.az или электронную почту [email protected]