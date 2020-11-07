Армянская сторона продолжает провокации в киберпространстве - предупреждение минсвязи Азербайджана

Политика 7 ноября 2020 22:21 (UTC+04:00)
Армянская сторона продолжает провокации в киберпространстве - предупреждение минсвязи Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армянская сторона, терпящая поражение на фронте, продолжает неудачные провокационные действия в киберпространстве.

Как сообщили Trend в субботу в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, армянская сторона готовит поддельные списки шехидов с использованием списков азербайджанских избирателей, размещенных в разные годы в открытом доступе в электронной форме. Так, лица из открытых списков избирателей на подготавливаемом поддельном сайте представлены как сражающиеся на фронте азербайджанские военнослужащие, и с поддельных номеров азербайджанским гражданам рассылаются SMS-сообщения с просьбой пройти по ссылке на указанный сайт для получения информации о шехидах.

Служба электронной безопасности при министерстве сообщает, что эти данные не отражают действительность. Цель подобных действий армянской стороны состоит в том, чтобы вызвать панику и страх среди населения Азербайджана.

Министерство просит граждан доверять только информации из официальных источников, не отвечать на звонки и сообщения с неизвестных иностранных номеров, не переходить по ссылкам, указанным в этих сообщениях, блокировать эти номера и жаловаться на данные сообщения как на спам. Также минсвязи просит граждан в этих случаях обращаться в Службу электронной безопасности через сайт www.cert.az или электронную почту [email protected]

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Узбекско-Корейское Uz-Kor Gas Chemical закупит компрессорную установку
Узбекско-Корейское Uz-Kor Gas Chemical закупит компрессорную установку
АО «Узбекнефтегаз» закупит электронное оборудование
АО «Узбекнефтегаз» закупит электронное оборудование
Узбекско-Корейское Uz-Kor Gas Chemical объявляет тендер на проведение капитального ремонта
Узбекско-Корейское Uz-Kor Gas Chemical объявляет тендер на проведение капитального ремонта
Loading Bars
Лента новостей
Число азербайджанских школьников, ставших жертвами армянской агрессии, достигло 10 - минобразования Общество 22:40
Байден выступит с обращением к американцам США 22:31
Армянская сторона продолжает провокации в киберпространстве - предупреждение минсвязи Азербайджана Политика 22:21
Уничтожена очередная военная колонна ВС Армении - минобороны Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 22:08
Мечеть в Губадлы, превращенная армянами в свинарник (ФОТО) Общество 22:07
Трамп отказался признавать свое поражение на выборах после прогнозов СМИ о победе Байдена США 22:02
Максим Шевченко назвал имена армян угрожающих ему убийством (ВИДЕО) Политика 21:58
Байден заявил, что одержал победу на выборах президента США США 21:46
Трюдо поздравил Байдена с победой на выборах президента США США 21:33
CNN: Байден получил 270 голосов выборщиков, нужные для победы в гонке США 20:48
Подозрения в связи с нападением на почетное консульство Азербайджана в Харькове ложатся на армянские террористические организации - Хикмет Гаджиев Политика 20:37
Правительство Азербайджана готово предоставить армянской общине Карабаха хорошие условия для жизни - помощник Президента Политика 20:26
Все церкви и мечети на освобожденных от оккупации землях Азербайджана будут отреставрированы - помощник Президента (ФОТО) Политика 20:20
В 2020 году в Туркменистане будут посажены 25 миллионов саженцев деревьев, в честь 25-летия нейтралитета страны (ФОТО) Туркменистан 20:04
МИД Украины прокомментировал обстрел консульства Азербайджана в Харькове Политика 20:03
В результате обстрела армянскими ВС Тертера ранено гражданское лицо - Генпрокуратура Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 19:24
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Нагорном Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 19:16
16-летний подросток, погибший в результате ракетного обстрела армянскими ВС Бардинского района (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 19:13
Армения, берущая на прицел мирное население Азербайджана, продолжает свою преступную деятельность - МИД Политика 19:06
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 7.11.2020 Политика 19:00
Армения не прекращает совершать преступления против мирного азербайджанского населения - помощник Президента (ФОТО) Политика 18:40
ВС Армении понесли потери на Агдамском направлении фронта - минобороны Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 18:21
ВС Армении обстреляли территорию Бардинского района - минобороны Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 18:14
На плечи азербайджанских военнослужащих легла священная миссия по освобождению Родины от захватчиков - заслуженный артист Таир Эйнуллаев Социум 17:52
Обнародована дата проведения президентских выборов в Иране Политика 17:24
Видеокадры освобожденных от оккупации сел Джабраильского района Политика 17:08
В результате ракетного обстрела со стороны ВС Армении в Барде погиб 16-летний юноша Политика 17:05
Азербайджан близок к победе - Реджеп Тайип Эрдоган Политика 17:00
Отношения между Азербайджаном и Ираном носят дружественный и добрососедский характер – Милли Меджлис Политика 16:56
Azercell стал первым мобильным оператором, получившим сертификат соответствия стандартам ИКТ 16:48
Информация об обстреле территории Армении - очередная провокация армян - минобороны Азербайджана Политика 16:38
В Азербайджане выявлено 1 410 случаев инфицирования COVID-19, вылечились 779 человек Общество 16:34
В Азербайджане адресная социальная помощь малоимущим семьям будет назначаться сроком на 1 год Общество 16:32
Дисциплинарная комиссия Милли Меджлиса вынесла выговор депутату Политика 16:06
На центральных улицах Риги размещены билборды "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) Социум 15:40
Aзербайджанская и турецкая диаспоры призвали норвежские медиа к корректности Нагорно-карабахский конфликт 15:23
Армения уходит на Запад? ...Сможет ли? Нагорно-карабахский конфликт 15:18
Обзор основных событий транспортного сектора Азербайджана за неделю Транспорт 15:10
Пакистан поддерживает справедливую позицию Азербайджана в армяно-азербайджанском конфликте - посол (ФОТО) Политика 14:59
В России второй день подряд выявляют более 20 тыс. случаев заражения коронавирусом Россия 14:58
Завтра в Баку сохранится дождливая погода Общество 14:47
Филиал ПАО «Татнефть» в Туркменистане повторно объявляет тендер на закупку запчастей Тендеры 14:44
В семи городах Грузии вводятся ограничения на передвижение по ночам Грузия 14:44
Очень трогательный жест! Бразильский мальчик перед сном молится за азербайджанский народ и солдат (ВИДЕО, ФОТО) Интересное 14:42
Беседа Бахрама Багирзаде с Низаром Мамедовым: Эмоции искусства освобождения - для нас это Отечественная война! (ФОТО) Интервью 14:40
Обзор событий финансового рынка Азербайджана за первую неделю ноября Финансы 14:31
Консорциум «Хазар» объявляет тендер на закупку электрооборудования в Туркменистане Тендеры 14:22
В Туркменистане активизируют деятельность частных фирм, специализирующихся в АПК Бизнес 14:00
Обзор событий агросектора Азербайджана за 2-6 ноября Бизнес 13:55
ВС Армении продолжают подвергать артиллерийскому обстрелу Тертер, Агдам и Агджабеди Нагорно-карабахский конфликт 13:55
Политические и экономические отношения между Азербайджаном и Чехией находятся на высоком уровне - спикер Милли Меджлиса Политика 13:51
Ожидаемое влияние Отечественной войны на удовлетворенность населения жизнью – тема обсуждения в UNEC (ФОТО) Общество 13:39
За первую неделю ноября золото и серебро в Азербайджане подорожали (ОБЗОР) Финансы 12:49
Президент Ильхам Алиев: Победоносная Азербайджанская армия освободила от оккупации еще 16 сел Политика 12:39
Возбуждено уголовное дело по факту обстрела Почетного консульства Азербайджана в Харькове - МИД Политика 12:23
Под управлением дирижера Эйюба Гулиева в Москве состоится открытие и закрытие Международного конкурса "Щелкунчик" Культура 12:18
С начала провокаций ВС Армении выпустили более 10 тысяч снарядов по Агдаму (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 12:10
Любые угрозы и преследования в отношении тех, кто говорит правду о Карабахе недопустимы и должны быть зафиксированы – израильский эксперт Нагорно-карабахский конфликт 12:00
В Туркменистане ведется работа над интеграцией национальной платежной системы в мировой финансовый рынок Финансы 11:55
Бакинский метрополитен завершает строительство третьей станции "фиолетовой" линии Экономика 11:50
В Харькове обстреляно здание Почетного консульства Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Происшествия 11:47
Цена на азербайджанскую нефть вновь опустилась ниже $40 за баррель Финансы 11:39
Грязная провокация армян в Эстонии - неизвестный положил свиные головы к исламскому центру Нагорно-карабахский конфликт 11:36
Туркменистан уделяет особое значение культурно-гуманитарному сотрудничеству в рамках СНГ Туркменистан 11:30
Данные по пассажирским перевозкам в новом аэропорту Стамбула за январь-сентябрь 2020 года Турция 11:28
При поддержке Фонда Гейдара Алиева подготовлена музыкальная композиция «Мое сердце – Шуша» (ВИДЕО) Политика 11:24
Узбекско-Корейское Uz-Kor Gas Chemical закупит компрессорную установку Тендеры 11:13
ВС Армении обстреливают Агдамский район Политика 11:09
Туркменистан поддерживает укрепление экономического сотрудничества на пространстве СНГ и за его пределами Туркменистан 11:08
Азербайджанская армия не обстреливала Шушу - минобороны Политика 11:07
Отчет международной организации COJEP об убийстве армянами мирного населения Азербайджана опубликован в одноименном журнале Политика 11:04
Туркменистан выступает за многовекторное сотрудничество с участием Содружества Независимых Государств Туркменистан 10:58
АО «Узбекнефтегаз» закупит электронное оборудование Тендеры 10:54
Казахстанский грузоперевозчик объявил тендер по обработке контейнеров Тендеры 10:51
В Туркменистане перевыполнен план по сбору хлопка Бизнес 10:46
ВС Армении подвергли артиллерийскому обстрелу Тертер и Агджабеди Политика 10:42
Узбекско-Корейское Uz-Kor Gas Chemical объявляет тендер на проведение капитального ремонта Тендеры 10:35
Реализация Плана мероприятий между Азербайджаном и Узбекистаном внесет вклад в расширение двусторонних связей - министр Бизнес 10:31
Состоялся круглый стол на тему экологического терроризма Армении против Азербайджана (ФОТО) Общество 10:25
За первую неделю ноября манат подешевел к евро и укрепился к лире (ОБЗОР) Финансы 10:06
В Туркменистане возводят новые химические предприятия Энергетика 10:03
Федерация гимнастики Азербайджана впервые проведет вебинар по дисциплине "Гимнастика для всех" Общество 09:59
Пашинян проигрывает не только на фронте, но и в собственной стране – российские СМИ Нагорно-карабахский конфликт 09:56
В здании, находящемся в пользовании Национальной службы безопасности Армении в Зангилане, обнаружены секретные документы (ФОТО) Политика 09:48
Некоторые госпредприятия передаются в управление Азербайджанскому инвестиционному холдингу на первоначальном этапе - Распоряжение Политика 09:46
Уничтожены части спецназа и разведки ВС Армении - минобороны Азербайджана Политика 09:41
Минкультуры Азербайджана выступило с заявлением по поводу осквернения армянами мечети в Губадлы Политика 09:35
Создана Государственная комиссия в целях обеспечения оценки и ликвидации ущерба, причиненного Арменией Азербайджану Политика 09:20
Товарооборот США и Китая вырос впервые за месяцы США 09:08
Минобороны Азербайджана о последней ситуации на фронте Политика 09:08
Байден заявил, что уверен в победе на президентских выборах в США США 09:05
Выведены из строя несколько единиц техники ВС Армении - минобороны Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 09:04
Месси предложат отказаться от прежней зарплаты в «Барселоне» Спорт 08:16
Байден на 27 тыс. голосов опережает Трампа в Пенсильвании США 07:53
613 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 07:15
Главный тренер сборной Италии по футболу Манчини заболел коронавирусом Спорт 06:36
Верховный суд США постановил отделить пришедшие после 3 ноября бюллетени в Пенсильвании США 06:06
У Южных Шетландских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0 В мире 05:33
Россельхознадзор раскрыл объемы поставляемой в Грузию сельскохозяйственной продукции Бизнес 05:00
Глава Центробанка Турции отправлен в отставку Турция 04:56
Все новости