Азербайджанская армия наращивает своё превосходство на Ходжавендском направлении фронта

БАКУ /Trend/ - Информация о том, что армянская сторона якобы продвинулась в направлении Ходжавенда (бывший Мартуни) и сбила азербайджанский боевой самолет, является полностью ложной и дезинформацией, направленной на внутреннюю аудиторию.

Как сообщили в воскресенье Trend в министерстве обороны, напротив, подразделения азербайджанской армии, сохраняя тактическое преимущество, расширяют наступление на этом направлении фронта.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)