Армения совершила за годы оккупации экологический террор на землях Азербайджана - помощник Президента

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов констатировало факты массового экологического террора, совершенного Арменией за годы оккупации на ныне освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на своей официальной странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Платановые и сосновые леса, включая тысячелетние платаны, уничтожены. Не пощадили и диких животных", - пишет он.

(Текст: Турал Гараджаев)