Пашинян сильно ухудшил и без того хлипкие связи с государством Израиль – израильский эксперт

БАКУ /Trend/ - Пашинян сильно ухудшил и без того хлипкие связи с государством Израиль, об этом сказала Trend израильский эксперт, юрист, медиатор, дипломат, общественный деятель Натаван Рашидова Кацман.

Она отметила, что никто не давал Армении права оскорблять Израиль, подстрекать армянский народ против израильтян и поднимать волну антисемитизма.

«Премьер-министр Армении позволяет себе неприемлемые высказывания в адрес Израиля, куда только в сентябре направил армянского посла, который с треском провалил подстрекательскую миссию и был лихорадочно отозван руководством Армении "на беседы" уже через две недели»,- сказал она.

Несмотря на это, Израиль проявил гуманность и человечность, предложив гуманитарную помощь гражданскому населению Армении.

Отказавшись от гуманитарной помощи Израиля, Пашинян, прежде всего, навредил собственному народу, который бедствует и находится в плачевном положении.

По словам Кацман, известно, что на территории Азербайджана мирно проживают представители разных национальностей, среди которых многочисленные еврейские общины.



«Евреи испокон веков благополучно живут в Азербайджане и являются гражданами этой страны. Таким образом, сегодня под армянским огнём находится и еврейский народ», - отметила она.

Она также отметила что, армянский режим, ответственный за бесчисленные военные преступления против мирных городов Азербайджана, находящихся далеко от зоны боевых действий, за использование различных видов запрещенного оружия и зверские убийства, в том числе, представителей еврейского народа, ещё смеет сравнивать Израиль с террористами и обвинять в "геноциде армян".

Кацман подчеркнула, что вся ответственность за военные действия в Карабахе лежит на армянской стороне, которая терпит поражение на всех фронтах и до сих пор не желает выполнить 4 резолюции Совета безопасности ООН, мирно вывести войска с оккупированных территорий Азербайджана.

«Армения, проявляя упорство в своей глупости, лишь продлевает военные действия, тем самым увеличивая количество погибших и ввергая свой народ в ещё большие потери», - заключила израильский эксперт.

(Автор: Клавдия Ромакаева)

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