Мирное соглашение подтвердило, что Вторая Карабахская война завершилась победой Азербайджана - Севиндж Гусейнова

БАКУ /Trend/ - Заявление об урегулировании нагорно-карабахского конфликта между Азербайджаном, Россией и Арменией является историческим документом.

Об этом в среду сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиндж Гусейнова.

По ее словам, этот документ подтвердил, что вторая карабахская война завершилась победой Азербайджана.

"Первое и самое важное значение этого заявления состоит в том, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Второе - полная капитуляция Армении. В результате победного шествия азербайджанской армии, начавшегося 27 сентября, Армения, согласившись на капитуляцию, была вынуждена вывести свои вооруженные силы с остальных оккупированных территорий Азербайджана.

С самого начала боевых действий Президент Ильхам Алиев заявлял, что Азербайджан готов к миру и может остановить боевые действия, если Армения представит конкретный график вывода своих войск с оккупированных территорий. Этот график уже представлен в подписанном документе. Таким образом, оккупационные силы будут выведены из Агдама 15 ноября, из Кельбаджара 20 ноября и из Лачина первого декабря. Это положит конец присутствию оккупационных сил на территории Азербайджана", - отметила Севиндж Гусейнова.

Депутат сказала, что одним из важных пунктов соглашения, представляющих историческую значимость, является создание коридора между Нахчываном и основной частью Азербайджана.

"В рамках этого процесса Нахчыван также освобожден от блокады. Еще в 1990-х годах, после начала конфликта, отсутствие наземного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчыванской АР создавало большие трудности. Впервые основная часть Азербайджана связывается с Нахчываном по короткому маршруту через территорию Армении.

Одним из наиболее важных моментов является создание миротворческого центра по наблюдению за прекращением огня с целью повышения эффективности контроля за соблюдением сторонами соглашений. В центре представлена ​​Турция. Участие турецких военных в этом процессе свидетельствует о том, что любые действия против интересов Азербайджана будут предотвращены.

В целом данное соглашение полностью отвечает национальным интересам Азербайджана и открывает новые перспективы для нашей страны", - добавила Севиндж Гусейнова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)