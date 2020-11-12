ОИС выразила глубокую озабоченность в связи с уничтожением исламских исторических святынь армянами в Нагорном Карабахе

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) выражает глубокую озабоченность состоянием исторических памятников в Нагорном Карабахе и вокруг него, которые являются неотъемлемой частью исламского наследия. Об этом, как передает Trend, говорится в заявлении ОИС.

"Умышленное разрушение и разграбление материальных и духовных ценностей, особенно разрушенной мечети в недавно освобожденном селе Мамар Губадлинского района, а также незаконное присвоение и фальсификация истории являются явным свидетельством политики агрессии.

Злоупотребление многовековыми объектами наследия на оккупированных территориях является явным нарушением международного права и конвенций, а именно Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и протоколов к ней 1954 и 1999 годов. ОИС приняла на 46-й сессии Совета министров иностранных дел Резолюцию № 3/46-C «О защите исламских святых мест», «… осуждающую варварские действия, совершенные армянскими агрессорами в Азербайджанской Республике с целью полного уничтожения исламского исторического и культурного наследия»", - говорится в заявлении.