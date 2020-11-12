Коллектив BOS Shelf продолжает оказывать поддержку фонду ВС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Рабочий коллектив компании BOS Shelf с целью оказания поддержки победоносной Национальной армии, восстановившей территориальную целостность нашей страны, перечислил 164 тысячи манатов в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики, передает Trend.

"На наших глазах творится история, закладывается фундамент нового будущего Азербайджана. Мы поздравляем всех азербайджанцев с восстановлением территориальной целостности нашей страны, с восстановлением исторической справедливости. Мы выражаем благодарность нашей армии и ее Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву за долгожданную победу, преклоняясь перед семьями достойных сынов нашей родины, отдавших за нее жизнь", - говорится в сообщении компании.

Напомним, что ранее BOS Shelf перечислила в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики 1 миллион манатов.

Компанией также выплачивается зарплата в двукратном объеме каждому призванному в армию сотруднику вплоть до завершения службы.

Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики был создан по Указу общенационального лидера Гейдара Алиева от 17 августа 2002 года. Основной задачей Фонда является обеспечение развития Вооруженных сил для надежной защиты Азербайджанской Республики и укрепление их материально-технической базы, а также дальнейшее усиление социальной защиты военнослужащих.