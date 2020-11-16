Ուշադրություն, ուշադրություն. Ասում է Ադրբեջանը! Внимание, внимание, говорит Азербайджан!

Заместитель генерального директора АМИ Trend Джамиля Оджагова

БАКУ/Trend/ - Отсчет пошел. Армянские военные формирования в не слишком спешном порядке покидают мою Родину. Покидают не только они, но и оприходовавшие ее три десятка лет назад так называемые мирные жители. Вы не ослышались, так называемые , поскольку далеко не мирно они отправляются в путь - горят леса, дома, сносятся опоры линий электропередач, уносятся колокола и кресты из монастырей( албанских, кстати) выкорчевываются могилы, закладываются мины для встречи с азербайджанцами...Возгласы в пути раздаются налево и направо о том, что вследствие предательства со стороны верхушки нынешней власти, они вынуждены теперь оставлять родные земли. На эту тему у нас, азербайджанцев, не писал лишь ленивый, но ей Богу, смешно слышать то, во что вы сами, действительно очень поверили…Но если песенка , что Карабах - это ваша родина-мать, набила оскомину, и у нас на нее выработался стойкий иммунитет, то новый куплет о родной земле – Кельбаджаре, превзошел уже все наши ожидания. Вы, бандиты с большой дороги, уж не под градусом ли вы вечным, ни под зельем ли ходите? Вы называете предателями тех преступников, что пришли к власти лишь 2-3 года назад… А как же насчет того, что ваши руководители предали вас не сейчас, подписав это трёхстороннее заявление, а уже очень давно? Отравили ваше сознание, нарушили самокритику и самомнение, отправили вас в бездну лжи и аморальности, откуда уже нет, видимо, выхода…И даже не в конце 80х, когда вы, поддавшись пропаганде лже-патриотов своей страны, бросились, оскалив зубы, с рыком разрывать на части наши земли вместе с жителями. Вам мало было Карабаха, который усердно называете исторической родиной, так вы заодно и 7 районов прихватили, в числе которых и облюбованный вами Кельбаджар … Но не буду отвлекаться, разговор не об этом, а о времени запуска этого механизма…

Вам напомнить, дашнаки, какую песню вы напевали, передвигаясь конницей по Баку в 1918, в марте месяце? «Раз-два, и Баку в руках у нас, раз-два, и в руках у нас Кавказ»? Помните??? Вы все время говорите о своей памяти, и невдомек вам, бедолагам, что наша память, память наших земель гораздо крепче! И сейчас, вы, грабители наших земель и ее богатств, покидая Кельбаджар в обнимку с унитазом, говорите о невозможности в дальнейшем житья-бытья с нами вместе? Боже мой, какое удивительное совпадение на этот раз наших точек зрения! Как хочется надеяться, что ваша дорога туда, вон с наших земель , – это дорога в один конец! Кстати, покидали Кельбаджар в том страшном 1993 году около 55 000 азербайджанских жителей, все они долгие годы жили в палаточных городках для беженцев… Хотя, нет, не все – свыше 500 человек из них были вами убиты, свыше 3 сотен без вести пропавшие…

И сейчас, понимая, что обратной дороги нет, и в Кельбаджар уже не вернетесь, вы, поджигая леса, дома, прихватив с собой весь свой нехитрый скарб и выкопанные гробы своих родственников, покидаете навсегда наши земли!

Знаете, о чем хотелось бы добавить на прощании с вами - всем известно, что еще в очень старые времена, люди, дабы избежать распространения коварных болезней, таких как чума, тиф, холера, сжигали одежду и личные вещи заболевшего, и даже трупы умерших. Так что, от того, что вы сжигаете свои дома, большого ущерба вы нам никак не нанесете, ибо никому не нужны дома, стены которых пропитаны духом ненависти и вероломства – духом армянства…Ибо вы – Чума, которая носилась по моей Родине долгих 30 лет, нанося ей непоправимый урон, искалечив ее душу и сердце – Карабах! Но все плохое, слава Аллаху, как в старой сказке с добрым концом когда-то заканчивается, искореняется и исцеляется! Мы выздоравливаем, мы воссоединяемся, Карабах- это Азербайджан!