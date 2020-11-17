Президент Ильхам Алиев: Мы восстановим освобожденные от оккупации земли

БАКУ/Trend/ - Все наши военнослужащие, а также жители, проживавшие в Физули и на других освобожденных от оккупации землях, должны знать, что мы восстановим эти места.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе визита в освобожденные от оккупации Физулинский и Джебраильский районы, в том числе в города Физули и Джебраил 16 ноября.

«Я говорил, что в Физули не было ни одного уцелевшего здания, чтобы водрузить на него азербайджанский флаг. Но мы восстановим. Уже даны соответствующие указания, мы будем делать это по плану, мы пригласили международных экспертов, и они приедут. Мы вместе подсчитаем весь нанесенный ущерб. Затем пригласим специалистов по градостроительству – как азербайджанских специалистов, так и зарубежных. Они также приедут, будет создан новый градостроительный план. Восстановление сел, городов, инфраструктуры, экологии – все эти планы есть. Все их мы реализуем, Иншаллах, все! С помощью Аллаха мы реализуем их все. Точно так же, как мы вернули свои земли, уничтожили врага, возвысили этот трехцветный флаг, мы решим и все оставшиеся вопросы. Карабах наш! Карабах – это Азербайджан!» - сказал глава государства.