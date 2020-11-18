Будет выявлено еще много преступлений Армении - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился на своей странице в Twitter видео разрушенных укрепительных линий армян на территории освобожденного от оккупации Физулинского района, сообщает в среду Trend.

Гаджиев также поделился видео села Гараханбейли.

"В регионе не осталось целых строений. Вандализм не знает границ. Будет выявлено еще много преступлений Армении. Международные медиа освещают все военные преступления Армении", - написал помощник Президента Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)