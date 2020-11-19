На освобожденных землях Азербайджана, в том числе в Агдаме, начнется прекрасная жизнь - депутат

БАКУ /Trend/ - В результате начавшейся 27 сентября и продлившейся 44 дней Отечественной войны азербайджанская армия освободила значительную часть оккупированных территорий и, нанеся Армении сокрушительные удары, вынудила ее сдаться. Согласно подписанному трехстороннему заявлению, оккупированные Арменией Кельбаджарский, Лачынский и Агдамский районы будут переданы Азербайджану без каких-либо боевых действий.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент Азербайджана) из Агдама Бахтияр Алиев.

Он отметил, что Агдамский район, площадь которого составляет 1150 квадратных километров, имеет большое стратегическое значение.

"Агдам - ​​один из крупнейших районов Азербайджана. Население Агдамского района составляет более 200 000 человек, и большинство из них вынужденные переселенцы. Теперь в Азербайджане не будет вынужденных переселенцев. Наши земли, которые были оккупированы Арменией на протяжении почти 30 лет, освобождаются в результате успешной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым. Наконец-то на наших родных землях будут отстроены города, поселки и села, и люди начнут новую жизнь. Каждый агдамец, как и весь наш народ, радуется этому и выражает главе государства глубокую признательность. Мы очень рады, что азербайджанская армия под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева добилась большой исторической победы, и азербайджанские земли освобождены от оккупации. Это показало всему миру силу азербайджанского государства, мощь нашей армии, сплоченность народа вокруг своего лидера. Это единство и в дальнейшем обусловит новые успехи. На освобожденных от оккупации землях, в том числе в Агдаме, начнется прекрасная жизнь", - сказал Бахтияр Алиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)