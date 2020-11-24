Колоссальный потенциал Агдама - анализ

БАКУ /Trend/ - До армянской оккупации Агдам имел большой экономический потенциал, в том числе в промышленности, сельском хозяйстве и других сферах, как это и отметил Президент Ильхам Алиев. В то же время Агдам имел большое значение с точки зрения культурных и исторических памятников.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) от Агдама Бахтияр Алиев.

Он напомнил, что площадь Агдамского района составляет 1154 квадратных километра, и сюда входят город Агдам, 138 сел и поселков.

"До оккупации в Агдаме проживали около 160 000 человек, до 23 июля 1993 года действовали крупные промышленные предприятия: заводы станкового оборудования, аэрокосмических аппаратов и аппаратов связи, метис-фурнитурный завод , по ремонту тракторов и автомобилей, асфальтный, консервный, сыро-масленый, шелкопрядный, хлопковый, 16 винных заводов и один завод по производству шампанского, а также ковроткацкая фабрика, комбинаты зерновых продуктов, строительных материалов и мясных продуктов и другие промышленные предприятия.

Следует отметить, что первый винный завод в Агдаме был построен в 1860 году. Помимо этого, в этом городе работали сельскохозяйственные предприятия, станции механизации и электрификации сельского хозяйства. В Агдаме были свой аэропорт и железнодорожный вокзал. Там проживали 28 Героев Социалистического Труда - для одного района это очень большой показатель, который демонстрирует, насколько трудолюбивы люди и величину доходов района.

О больших успехах Агдама в сельском хозяйстве в те времена свидетельствовало некогда успешное развитие виноградарства, виноделия, хлопководства, коконоводства, зерноводства, плодоводства и овощеводства. Поэтому в этом городе также находились консервные заводы. Осуществлялась не только реализация сельхозпродукции, но и ее промышленное производство и вывод на внутренний рынок.

В конце 70-х годов в Агдаме был установлен первый крупный холодильник для хранения винограда в республике. Это давало возможность поставлять свежую продукцию виноградарства из Агдама населению Азербайджана и других городов СССР даже зимой. Этот холодильник был построен в Карабахском виноградарско-винодельческом совхозе Агдамского района и был основан на новейших технологиях того времени.

Карабахский конный завод работает в Агдаме с 1949 года и продолжает работать по сей день", - сказал Бахтияр Алиев.

Он подчеркнул, что в Агдаме также было много архитектурных памятников, район обладал богатой флорой и фауной.

"Часть Агдама - гористая и лесная местность, на которой были созданы туристические базы. А сколько замечательных музеев там находилось, древних исторических памятников - крепость Шах-Булаг, мавзолей Панах-хана, мавзолей Ханоглана, надгробный памятник Хуршидбану Натаван, усыпальница эпохи 15 века и крепость Хатем Мелика. Представляете, такой экономический потенциал, столько историко-культурных памятников было полностью уничтожено армянскими вандалами!

Агдам уже освобожден от оккупации. Для реконструкции этого потенциала, создания высокотехнологичных заводов, научных центров, создания новых сельскохозяйственных предприятий, несомненно, есть большие возможности.

Считаю, что исходная база была создана на неоккупированной территории Агдама. Сегодня район полностью освобожден от оккупации. В результате успешной и дальновидной внутренней и внешней политики Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, благодаря его достижениям в армейском строительстве мы освободили наши оккупированные территории за 44 дня.

Активное участие в этих боях приняли и агдамцы. Известно, что уроженцы Агдамского района храбро сражались и в первой карабахской войне. Глава государства, передавая народу благую весть об освобождении Агдама, отметил, что у города около 6000 шехидов, 16 выходцам из Агдама присвоено звание Национального героя. Агдамцы храбро сражались и во Второй Карабахской войне, они также имеют заслуги в освобождении наших земель.

Как известно, азербайджанская армия вошла в город Агдам под аккомпанемент военного оркестра. Это не случайно, а имеет большое историческое значение - 1 октября 1918 года турецкий генерал Нури-паша вошел в Агдам, пройдя перед военным оркестром, почетным караулом местных агдамских солдат, отправился в направлении Аскерана и Шуши, чтобы сразиться против дашнаков, которые хотели оккупировать наши территории.

Агдам обладает древней историей, которая своими корнями уходит к началу нашей эры, но статус город получил в начале 19 века, в 1828 году.

Поэтому не вызывает сомнений то, что Агдам обладает колоссальным потенциалом, и как отметил Президент Ильхам Алиев, будет подготовлен генеральный план, привлечены специалисты, в плановом порядке реализованы инфраструктурные проекты, построены административные здания, социальные объекты, дороги, выполнены другие необходимые работы, население вернется туда и работы по строительству и обустройству будут продолжены.

Президент Ильхам Алиев сказал по поводу Агдама: "Теперь же для Агдама начинается новый период. У нас большие планы. На оккупированных землях все разрушено... Мы восстановим и город Агдам. Конечно же, для этого мы должны провести все работы основательно. Будет подготовлен генеральный план, привлечены специалисты, в плановом порядке реализованы инфраструктурные проекты, построены административные здания, социальные объекты, дороги, выполнены другие необходимые работы. Государство окажет гражданам помощь для возвращения туда... Поэтому восстановление Агдамского района займет особое место в наших будущих планах".

Поездка Президента Азербайджана, победоносного Верховного Главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в Агдам 23 ноября, посещение Агдамской Джума-мечети воспринимаются агдамцами как благословение будущего развития Агдама.

Когда Ильхам Алиев был впервые избран Президентом, он заявил, что мы освободим Агдам и он будет лучше, чем прежде. Вернем величие Агдама.

Выражаем глубокую признательность Вам, уважаемый Президент, победоносный Верховный Главнокомандующий вооруженными силами Ильхам Алиев!

Дорогой и родной Агдам, ты уже свободен! Карабах - это Азербайджан!", - сказал Бахтияр Алиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)