Президент Ильхам Алиев: Когда мы гнали врага из Шуши, он вывел из строя водопровод. Сейчас в Шуше нет воды

Политика 25 ноября 2020 13:14 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Когда мы гнали врага из Шуши, он вывел из строя водопровод. Сейчас в Шуше нет воды

БАКУ /Trend/ - Когда мы гнали врага из Шуши, он вывел из строя водопровод, который пролегал туда. Сейчас в Шуше нет воды. Вот истинная сущность врага.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу 25 ноября.

«Все работы мы должны проводить планомерно. Хочу сказать еще раз: в первую очередь, весь нанесенный ущерб будет подсчитан при участии международных экспертов. Затем судебные иски. Затем реконструкция наших городов, сёл на основе генерального плана, сельское хозяйство, другие инфраструктурные проекты, необходимые меры по обеспечению водой, электроэнергией. Затем дороги. Когда мы гнали врага из Шуши, он вывел из строя водопровод, который пролегал туда. Сейчас в Шуше нет воды. Вот истинная сущность врага.

Когда наши солдаты увидели, что в одном селе Агдамского района армянское население не смогло вовремя выехать, они создали им условия для выхода. Им никто не сказал ни слова. Но ненавистный враг сжигает наши леса, сжигает наши дома, вывел из строя водопровод. Он считает, что это нас остановит? Мы проводили водопроводы в любое место – в отдаленные горы, в горные села. Мы все восстановим, все. Уже даны соответствующие указания, и уверен, что мы своевременно выполним эту работу», - сказал глава государства.

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