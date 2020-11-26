Вместо поддержки мирного процесса Франция занимает подстрекательскую позицию - депутат

БАКУ /Trend/ - Вместо того, чтобы поддерживать мирный процесс в регионе, Франция принятием в Сенате известной резолюции пытается достичь своих гнусных целей.

Как передает в четверг Trend, об этом в ходе обсуждения заявления протеста по поводу принятия в Сенате Франции резолюции о необходимости признания т.н. "НКР" сказал на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) депутат от Агдамского района Бахтияр Алиев.

Он отметил, что в результате агрессии Армении более миллиона азербайджанцев стали вынужденными переселенцами.

"Когда Сенат Франции обсуждал нарушенные права этих людей? Есть резолюции Совета Безопасности ООН по оккупированным территориям Азербайджана, и Франция проголосовала за эти документы. Франция как сопредседатель Минской группы ОБСЕ должна была прилагать все усилия, чтобы обеспечить выполнение этих резолюций. Я считаю, что Сенат Франции должен извиниться перед азербайджанским народом. Они оскорбляют нас этой резолюцией. Если они думают, что такими решениями смогут что-то противопоставить воле азербайджанского народа, то они ошибаются", - сказал депутат.

Он отметил, что сегодня реализуется мирный процесс, и вместо того, чтобы поддерживать его, Франция занимает подстрекательскую позицию: "Мы решительно осуждаем эту резолюцию Сената и считаем, что она направлена против суверенитета азербайджанского государства".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)