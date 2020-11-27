Главы МИД Азербайджана и Италии обсудили последнюю ситуацию в регионе (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Главы МИД Азербайджана и Италии - Джейхун Байрамов и Луиджи Ди Майо провели телефонный разговор, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Министры обсудили последнюю ситуацию в регионе, в том числе выполнение трехстороннего заявления по полному прекращению огня и всех военных действий от 9 ноября 2020 года, важность осуществления ряда мер, вытекающих из этого заявления, подчеркнули значимость этого заявления с точки зрения обеспечения устойчивого мира и безопасности в регионе.

Байрамов и Ди Майо обменялись мнениями о развитии двустороннего сотрудничества, существующего между двумя странами, обсудили возможности расширения сотрудничества в многосторонних форматах.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)