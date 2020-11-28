Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Под председательством премьер-министра Али Асадова 27 ноября в формате видеоконференции состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана.
Как сообщили в субботу Trend в Кабинете министров, в соответствии с поручением Президента Азербайджана Экономический совет обсудил основные параметры концепции восстановления и развития освобожденных территорий.
В ходе заседания были обсуждены и другие вопросы социально-экономического развития Азербайджана, приняты соответствующие решения.
(Текст: Турал Гараджаев)
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