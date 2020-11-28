Освобождение Азербайджаном своих территорий возродит исторический Шелковый путь - Мустафа Шентоп

БАКУ /Trend/ - После того, как братский Азербайджан вернул Карабах, одержав решительную военную победу, появилась возможность прямого железнодорожного и автомобильного сообщения между Турцией и нашими братьями, живущими в Средней Азии. Создание границы с Нахчываном, которому придавал значение основатель нашего государства Мустафа Кемаль Ататюрк и его усилия по удержанию дверей на границе с Нахчываном открытыми, дали свои плоды через много лет.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.

Говоря о важности возвращения территорий Азербайджану, а также о масштабных инвестициях в дорожную инфраструктуру Турции, спикер парламента Мустафа Шентоп сказал: "Как страна, мы переживаем радость идеи воссоединения. Вместе мы возродим исторический Шелковый путь. Мы также будем расширять наши экономические, культурные, политические и военные связи с нашими братьями в Средней Азии. Мы перенесем наши инфраструктурные инвестиции и опыт в этой сфере и в Центральную Азию".