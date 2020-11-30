Парламент Азербайджана о создании муниципалитетов на освобожденных от оккупации территориях

БАКУ /Trend/ - Одними из важных работ, которые будут проведены на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, является создание муниципалитетов и проведение муниципальных выборов, сказал в понедельник Trend член парламентского комитета по региональным вопросам Кямран Байрамов.

По его словам, этот вопрос будет регулироваться соответствующим законодательством.

«Создание муниципалитетов - часть государственного строительства и важный шаг для организации оптимального управления на освобожденных территориях, поддержки возможностей участия в общественной жизни граждан, которые переедут туда. Данный вопрос регулируется законом "О территориях и землях муниципалитетов". Так, для создания муниципалитетов на этих территориях, в первую очередь, должны быть определены административно-территориальные округа и проведены другие работы. После представления главой государства в Милли Меджлис соответствующего законопроекта законодательный орган принимает закон о создании муниципалитетов, затем названия новосозданных муниципалитетов включаются в список муниципалитетов, а затем и в реестр муниципалитетов Милли Меджлиса».

Касательно муниципальных выборов на освобожденных территориях Байрамов отметил следующее: "Выборы могут быть проведены после возвращения туда наших граждан, когда будут составлены избирательные списки. Но сначала эти территории должны быть расчищены от мин и проведены другие соответствующие работы».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)